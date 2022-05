INAUGURATO A SAN SALVO VENDO E AFFITTO

Ha aperto il 30 aprile a San Salvo Vendo e Affitto Immobiliare. Per la società di Massimiliano Stivaletta e Paolo Di Leonardo si tratta della terza sede dopo quelle di Vasto e Montenero Di Bisaccia.

Il successo è dovuto all’esclusivo metodo operativo, chiamato Metodo Vendo e Metodo Affitto, utilizzato dal Team di Professionisti. Vendo e Affitto è partner Solo Affitti spa, leader del mercato della locazione grazie al sevizio esclusivo di pagamento diretto del canone anche in caso di morosità dell’inquilino. La sede è sita in Via San Rocco 16 ed è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 fino alle 19:30.