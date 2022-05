ll Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna dedica il Primo maggio ad ambiente e solidarietà

È stata la splendida cornice del bosco di Don Venanzio, l’unico rimasto nel territorio vastese, ad ospitare la realizzazione di un nuovo service da parte dei soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Infatti, per domenica 1.mo maggio, è stato organizzato un evento dedicato a una delle cinque cause umanitarie globali del Lions Clubs International, ovvero la tutela, valorizzazione e promozione dell’ambiente. L’occasione è stata la celebrazione del Lions Day, manifestazione nata per promuovere la conoscenza del lionismo attraverso la realizzazione di service che quest’anno ha avuto una connotazione temporale non circoscritta ad un giorno, ma dilatata ad oltre un mese. E i Lions del Club vastese hanno voluto onorarla con una camminata ecologica di livello facile introdotta dalla guida ambientale Jean Luc che ha parlato soprattutto di etologia, anche lungo il tragitto del percorso tra la vegetazione del bosco. Tra soste e camminata i presenti hanno potuto confrontarsi su tematiche ambientali e sulle criticità dell’area, a cominciare dalla proliferazione della popolazione di cinghiali alla necessaria pulizia e manutenzione delle aree verdi e boschive.

A rivolgersi alla cinquantina di presenti all’evento è stato il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Spadaccini, che ha ricordato loro cosa sono e cosa fanno i Lions e le finalità dell’iniziativa che ha raggiunto quattro scopi in uno. Infatti, ha contribuito a far conoscere il Club ed i Lions, ha rappresentato una occasione di socializzazione, ha consentito di affrontare tematiche ambientali e, non ultimo, ha permesso di raccogliere una piccola somma da devolvere in solidarietà in favore del soddisfacimento di esigenze vestiarie di profughi ucraini ospitati in una struttura della città del Vasto.

E se la camminata è durata all’incirca 2 ore, l’evento è stato chiuso da una conviviale all’aperto all’insegna dei sorrisi e dell’amicizia.