TANTI TEMI NEL CAFFEâ€™ CON Lâ€™AVV. FRANCESCO GERARDI

Nel caffè di oggi 7 maggio ho avuto come ospite il candidato socialista, avvocato Francesco Gerardi, ed ho molto apprezzato le tematiche da lui sollevate: dal taglio degli alberi alla villa comunale ai giovani in fuga, passando per la desertificazione del centro cittadino e la necessità di dare impulso alle scuole locali, tutte criticità dovute – secondo l’ospite – alla mancata condivisione delle scelte politiche.

Purtroppo la location di questo caffè (buono come al solito) non è stata delle migliori, ma ciò che conta è il contenuto degli argomenti trattati che vi consiglio davvero di ascoltare