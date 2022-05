Nel rispetto del lutto che ha colpito in data odierna la famiglia D'Alberto e tutta la nostra comunità, noi della Lista Sinistra Civica Ecologista preferiamo rimandare la presentazione dei nostri candidati, prevista per domenica 15 maggio, per dare spazio al silenzio e al raccoglimento di familiari e amici, con l'augurio di elaborare questo incolmabile dolore.

Comunicheremo a breve la data aggiornata della presentazione della nostra Lista.