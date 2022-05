:

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, sabato 21 maggio 2022 alle ore 18:30 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.22 verrà presentato il libro scritto da Francesca Druetti “Over the Rainbow”.

Il testo racconta la lotta per i diritti della comunità LGBTQI+ dando voce ad alcuni protagonisti del movimento a partire da Stonewall ad oggi. L’iniziativa è promossa da Arcigay Chieti in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili. Sara presente l’autrice del libro e parteciperà Luca Del Piano, referente di Amnesty International di Vasto, il quale porterà il contributo dell’associazione sul tema.

A moderare l’incontro sarà Andrea Benedetti.

“La Giornata Internazionale LGBTQI+ è stata istituita nel 2004 - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - quando l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Vogliamo ripercorrere con la presentazione del libro di Francesca Druetti le tante battaglie fatte per l’affermazione di diritti che oggi vengono ancora negati affinché anche Vasto dia il suo contributo per ottenere quel cambiamento culturale necessario a riconoscere finalmente tutte le identità. Ci auguriamo - concludono Menna e Cianci - che questo messaggio arrivi soprattutto alle e ai più giovani”.