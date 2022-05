Prosegue la campagna nazionale dei carabinieri per il controllo dei cantieri edili

NELLA MATTINATA DEL 17 MAGGIO, I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI VASTO IN COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO CARABINIERI ISPETTORATO LAVORO DI CHIETI E LA STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI VASTO, NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA NAZIONALE “SICUREZZA SUL LAVORO” HANNO PROCEDUTO AD ISPEZIONARE DIVERSI CANTIERI UBICATI NEL COMUNE DI VASTO, NEL CORSO DEI QUALI SONO STATE RILEVATE IRREGOLARITA’ PRESSO NR. 3 (TRE) CANTIERI DI EDILIZIA PRIVATA, DENUNCIANDO IN STATO DI LIBERTÀ, ALLA COMPETENTE AUTORITA’ GIUDIZIARIA, PER INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SUI LUOGHI DI LAVORO NR.3 PERSONE TITOLARI DELLE DITTE OPERANTI NELL’AREA DEI CANTIERI INTERESSATI, ELEVANDO INOLTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PER UN IMPORTO DI CIRCA € 30.000: