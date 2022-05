100 anni di Berlinguer, coniugare la sinistra nel 2022

Diretta streaming mercoledì 25 maggio alle ore 18:00 su sansalvo.net

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer, nell’ambito delle iniziative elettorali per le amministrative sansalvesi, la lista Sinistra Civica Ecologista con Fabio Travaglini Sindaco, intende riflettere sul ruolo della sinistra oggi e sulla necessità di politiche di sinistra di governo. Lo faremo con chi riceve un’eredità politica e vuole mettersi in gioco, ma anche con chi questa eredità devolve alle nuove generazioni.

Una discussione infra-generazionale tra l’on Arnaldo Mariotti, l’assessore Paola Cianci , i candidati consiglieri Mimmo Di Nardo e Donatella Zappitelli nella Lista Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Fabio Travaglini Sindaco.

Una coalizione ampia e composita richiede un apporto da parte di una Sinistra attiva e propositiva.

Lo streaming sarà trasmesso in diretta alle ore 18:00 di mercoledì 25 maggio 2022 su sansalvo.net.