DONATELLA SUERO E' UFFICIALMENTE FIORISTA EUROPEO

La federazione nazionale dei fioristi, aderente a Confcommercio, ha rilasciato il diploma di fiorista europeo a Donatella Suero, che ha comunicato l'importante notizia con un suggestivo post sul suo profilo e che noi volentieri rilanciamo, congratulandoci per il risultato conseguito.

“Si chiude così il mio bagaglio, la fine di un viaggio meraviglioso tra ansie, paure, risate ce l’ho fatta… un grazie speciale a tutta la mia meravigliosa famiglia che mi ha sopportata e supportata in ogni tappa di questo cammino.. parte del mio sogno si è realizzato sono ufficialmente FIORISTA…grazie a voi i miei nonni tasselli importanti per me e fondatori dell’attività per avermi trasmesso l’amore per questo lavoro meraviglioso”