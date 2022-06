OGGI PELLEGRINAGGIO FRESA - NUOVA CLITERNIA

Purtroppo però, soprattutto in questo ultimo periodo segnato da gravissime perdite di persone giovani nella comunità di Fresa, lo stato d animo sicuramente non è di festa.

Eppure dobbiamo pensare che oggi la Madonna Grande sta accompagnando i suoi figli alle porte di San Pietro, da dove veglieranno le loro famiglie. Nel vostro cammino oggi pregate per loro, per le loro famiglie e per tutti voi. La Madonna Grande vi custodisca e vi accompagni. Buon cammino in questo giorno di preghiera a tutta la comunità di Fresagrandinaria