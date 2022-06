TEDx VASTO IL 18 GIUGNO SECONDA EDIZIONE AI GIARDINI DI PALAZZO D’AVALOS

Il prossimo 18 giugno nei giardini di Palazzo d’Avalos si terrà la seconda edizione di TEDx Vasto. A presentare l’edizione del 2022, che avrà per titolo DOMINO, questa mattina sono stati il Vicesindaco Licia Fioravante, l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta e l’organizzatore di TEDx Vasto Paride Rossi e Luciana Di Risio.

“TEDx VASTO ha l’intento di diffondere idee di valore da parte di persone appartenenti a diversi settori, esperti e non, - ha spiegato Paride Rossi - che hanno fondato a loro volta, le caratteristiche conferenze del TED: speech dalla durata massima di 15 minuti, su una delle tematiche concordate. L’anno scorso la prima edizione ha avuto un discreto successo”

“Stiamo alzando l’asticella. Per me cultura - ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - non è il singolo evento, è proiezione. Nella rosa dei nomi selezionati per gli ospiti di TEDx Vasto trovo con piacere persone che hanno inteso coniugare la loro professionalità e esperienza e condividerle con il nostro territorio”.

L’assessore della Gatta inoltre ha ringraziato l’organizzatore di TEDx Vasto per l’evento organizzato a Dicembre dedicato all’ambiente. “Iniziativa - ha concluso Della Gatta - che ha attuato la destagionalizzazione. “Per noi è un privilegio avere manifestazioni di questo tenore. Evento culturale, - ha aggiunto l’assessore con delega al Turismo, Licia Fioravante - che ha risvolti anche turistici, e consentirà di portare nella nostra città tanta gente garantendo un ottimo veicolo di promozione. Turismo e cultura vanno di pari passo in questa città. Sono onorata che attraverso i canali di TEDxVasto saranno diffuse le immagini della nostra città”.

I protagonisti della seconda edizione sono: Massimo Roserba Senior Vp, Head of Peugeot Europe at Stellantis.