Una candidata rilevante per gli elettori che hanno a cuore gli aspetti etici della crescita di San Salvo.

Carla Fratta, moglie, madre e volontaria attivamente impegnata nel sociale, si candida nella lista di Azione Politica a sostegno del candidato sindaco Fabio Travaglini.

<<Ho scelto di scendere in campo con la lista Azione Politica perché non si prefigge di portare avanti una specifica ideologia politica, bensì unicamente di migliorare San Salvo per mezzo di un grande lavoro di squadra basato su condivisione, partecipazione e rispetto di idee e contributi>>.

Nonostante le sue origini pugliesi, Carla Fratta si è integrata nella comunità cittadina sentendola propria e prendendone a cuore lo sviluppo in svariati ambiti. In particolare dichiara di voler dare il suo contributo per la realizzazione del punto 5 del programma elettorale presentato, “San Salvo città accogliente e inclusiva”, città in cui i servizi ai cittadini puntino al superamento dei disagi sociali.

<<Essendo già attiva nel sociale per mezzo dell’associazione di promozione sociale APS Bethel Italia e conoscendo le dinamiche e le problematiche legate alla povertà, mi impegno a dare un contributo nell’ambito della programmazione e della progettazione di attività in collaborazione con le associazioni e gli enti del Terzo Settore. Nessuno deve rimanere escluso, anche chi è vittima del disagio economico deve avere opportunità di crescita individuale, culturale e professionale>>.

Per questo APS Bethel negli ultimi 2 anni ha provveduto al sostentamento di 74 famiglie nei comuni di Vasto e Termoli e in piccola parte a San Salvo. Un grazie va ai cittadini di Vasto e San Salvo per la loro generosità nelle raccolte alimentari nei supermercati delle 2 città. APS Bethel è un ente che in Italia ha 85 filiali, 1200 circa soci-volontari ed ha aiutato 14000 famiglie. In Ucraina ha inviato 18 tir carichi di beni alimentari. Il responsabile della filiale di Vasto a cui rivolgersi per ogni informazione è il Dott. Greco Giovanni, tel.349 2621 542.

Avendo fatto proprio il motto "c'è più gioia nel dare che nel ricevere" ispirato dalla sua fede cristiana, Carla Fratta è uno dei candidati rilevanti per gli elettori che hanno a cuore gli aspetti etici della crescita di San Salvo.