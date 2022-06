LA MAGNACCA STA FAGOCITANDO LA DE NICOLIS

Era ampiamente prevedibile nel centrodestra che la Magnacca fagocitasse la De Nicolis. Cosa che non è successo né nella coalizione di Gianni Mariotti, dove ci sono due ex sindaci: Marchese e Cardarella e né nella coalizione di Travaglini, dove ci sono due ex consiglieri regionali: Argiro' e Boschetti.

Se vincerà Travaglini avremo una coalizione composita con forti personalità, che sarà governata col metodo del dialogo e della sintesi tra diversi, dove emergerà il sindaco come primus inter pares. Cosa che Fabio ha già detto ed ha dimostrato nei suoi tanti interventi, parlando di come dovrà essere il futuro.

Se vincerà la destra avremo una coalizione duale in cui non si sa se il sindaco sarà la De Nicolis o la Magnacca, con Spadano che si ritaglierà un ruolo di mediazione e gli uscenti indecisi tra l' una e l' altra.

Quanto sopra è prevedibile perché - come è noto - il metodo Magnacca ha già generato la perdita per strada di Antonio Castaldo, Vito Evangelista, Vincenzo Ialacci, Stefano Battista, Angelica Torricella, Oliviero Faenza, Nicola Argiro', Fabio Raspa, Tonino Marcello e Clementina De Virgiliis. E anche se la personalità della De Nicolis non è emersa in questi mesi, perché lei stessa ha sempre parlato di continuità quindi di passato (cioè del sindaco uscente), è molto probabile che il suo ruolo di capo dell' Opposizione o di sindaco la farà scontrare con la Magnacca. La quale dalla sua non avrà solo il know out decennale, ma anche la forza della prima lista, visto che il Cuore ha sempre fatto prima e quindi avrà più consiglieri determinati e determinanti, diversamente dalla lista San Salvo è.

Ad oggi non possiamo immaginare come sarà la reazione della De Nicolis in caso di scontro con la Magnacca, perché quando quest' ultima si è scontrata con chi l' ha abbandonata il coltello dalla parte del manico ce l' aveva lei; in caso di scontro con la De Nicolis sarà quest' ultima a poter rimuovere assessori.

San Salvo non è un piccolo paese, dove un ex sindaco mette uno facendo finta di essere ancora in carica e tra passato e futuro saprà scegliere il futuro, perché gli elettori domenica prossima sulla scheda dovranno mettere un segno di croce su Fabio Travaglini o Emanuela De Nicolis o Gianni Mariotti