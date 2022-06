A VASTO 30 SQUADRE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE

Vasto ha ospitato per tre giorni il Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile e Femminile 2022. L’iniziativa che si conclude oggi, è stata organizzata dall’ACSI, ha portato in città tantissimi atleti.

“Ancora una volta Vasto - ha detto il sindaco Francesco Menna - è stata protagonista di un importante evento sportivo, accogliendo circa 600 persone e 30 importanti squadre provenienti da tutta Italia. Occasione che ha coinvolto l’indotto turistico e ben otto strutture alberghiere. Insieme allo sport e alla socialità dell’evento una buona opportunità di promozione turistica per la Città”.

“Ringrazio l’ACSI per aver scelto Vasto ed aver organizzato il torneo nella nostra Città. Manifestazione che ha impegnato gli atleti in tre strutture diverse cittadine: PalaBCC, il Nuovo Polo sportivo San Gabriele e Salesiani. Ringrazio - ha aggiunto l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna - il Consorzio albergatori che ha garantito ottima ospitalità, la società Vasto Basket per la disponibilità del PalaBCC ed i gestori della Polo sportivo San Gabriele. La manifestazione sportiva oltre ad una buona occasione di socializzazione, vista l’accoglienza da parte della nostra città dei tanti atleti provenienti da tutta Italia, è stata anche un’opportunità di sano confronto tra i partecipanti”.