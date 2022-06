San Salvo, spoglio dei voti al via

Al via, nelle varie sezioni cittadine, lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative 2022 a San Salvo.

In lizza per la carica di nuovo sindaco della città, per la successione a Tiziana Magnacca, i sono Emanuela De Nicolis, Giovanni Mariotti e Fabio Travaglini.

Nella giornata di domenica 12 giugno, unica data utile per questa consultazione amministrativa, si sono recati alle urne, complessivamente, 11.033 sansalvesi, pari al 63,54 per cento degli aventi diritto.

Affluenza in calo, 6 punti percentuali in meno, rispetto alla precedente elezione comunale del 2017 quando i votanti erano stati stati 11.988, pari al 69,86 per cento del corpo elettorale.

Risultati ufficiali sul sito del Comune

Voto Sindaco (clicca qui)

Voto Consiglio comunale (clicca qui)