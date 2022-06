Nuovo piano per il personale all' Ospedale di Vasto

Un “piano Vasto” per il personale, così da alleggerire l’affanno dell’ospedale e restituire agli operatori la necessaria serenità. Lo ha presentato il Direttore generale Thomas Schael a direttori e responsabili delle Unità operative, incontrati presso la sala riunioni della Direzione medica di presidio. La riunione è stata indetta per la sottoscrizione del piano del fabbisogno indispensabile di nuove tecnologie per 4 milioni di euro, e soprattutto per fare il punto sulle iniziative messe in atto dalla Direzione sul fronte delle risorse umane, divenute carenti a causa di pensionamenti e soprattutto dimissioni registrate nel giro di pochi mesi.

Nel giro di qualche giorno sarà pubblicato sul sito Internet dell’Azienda un avviso di mobilità, aperto a tutte le discipline, rivolto esclusivamente all’ospedale di Vasto; pertanto saranno accolte tutte le richieste di medici e personale del comparto che vorranno scegliere il “San Pio” come sede di lavoro, non saranno contemplate altre scelte. Inoltre sono stati emanati avvisi per assunzioni a tempo determinato per cardiologi, pediatri, oncologi, anestesisti e medici di Pronto Soccorso, mentre per ortopedici, ginecologi e specialisti in Patologia Clinica la Asl di Chieti partecipa al concorso in forma aggregata, per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di espletamente presso la Asl di Teramo nel ruolo di capofila. Analogamente accade per il concorso per anestesisti a cui sta lavorando la Asl dell’Aquila, mentre per cardiologi e medicina interna è la stessa Asl teatina a fare da capofila.

Un’altra procedura in atto riguarda la mobilità per anestesisti, radiologi, anatomopatologi e medici di Medicina trasfusionale. Non meno presidiato il reclutamento degli infermieri: espletato il concorso, la Commissione è impegnata nella correzione della prova scritta e nella valutazione dei titoli dei candidati che hanno partecipato. Per quanto riguarda l’assunzione degli Oss, infine, si è in attesa della definizione dei contenziosi registrati a conclusione del concorso esperito dalla Asl di Teramo, a cui ha partecipato anche la Asl Lanciano Vasto Chieti. Si prosegue, inoltre, con le stabilizzazioni di tutto il personale che ne ha maturato i requisiti: dal 1° luglio si procederà con quanti avranno prestato servizio per almeno 18 mesi, durante la pandemia, anche presso altre strutture sanitarie. Nel frattempo i contratti a tempo determinato in scadenza verranno prorogati, sempre per tutto il personale.

Quanto ai concorsi per direttore di unità operativa complessa a Vasto, è in fase di costituzione la Commissione per Anestesia e Rianimazione, mentre a breve sarà nuovamente bandito il concorso per il Pronto Soccorso, giacché è stato ritirato il bando emanato alcuni anni fa. “Le iniziative in atto e gli impegni reali presi dalla Direzione per l’ospedale di Vasto sono evidenti - tiene a sottolineare il Direttore generale Thomas Schael - , dove non c’è memoria negli ultimi dieci anni di un’attenzione così pressante e concreta. La linea è chiara, e si esprime attraverso tutti gli atti adottati, dal piano investimenti per nuove tecnologie, per il quale ho autorizzato 1 milione di euro finanziato con il bilancio aziendale, alle nomine dei nuovi primari, al piano per il personale. Tutto concorre a restituire forza al San Pio, potenziarne la capacità attrattiva e rilanciare attività che per varie ragioni si erano nel tempo un po’ appannate. Negare quest’impegno è segno di scarsa onestà intellettuale, perché la storia dell’ospedale di Vasto dovrebbe essere nota a tutti, al pari del reale abbandono che ha patito per anni. Manterrò fede all’impegno preso con l’Assessore Verì e il Presidente Marsilio, sempre al fianco della nostra Azienda, di completare entro fine giugno le nomine dei primari”.