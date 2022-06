Il commento di Grippa per il blocco delle tariffe sulla Strada dei Parchi

“Siamo molto soddisfatti del blocco delle tariffe fino al 31 dicembre 2022 sulla Strada dei Parchi passato oggi in Consiglio dei Ministri. Una vittoria del Movimento con cui salvaguardiamo l’interesse di migliaia di cittadini che utilizzano questa importante infrastruttura”, è quanto si legge in una nota a firma dei deputati M5S Carmela Grippa e Francesco Silvestri. "Una norma che, di fatto, accoglie un nostro emendamento presentato nei giorni scorsi. Un risultato dal grande valore perché coinvolge quotidianamente migliaia di pendolari, lavoratori e studenti che utilizzano l’arteria stradale per raggiungere la Capitale dai territori abruzzesi e non solo. Ciò segna un passo importante nell’ambito di una battaglia di civiltà che stiamo portando avanti che prevede una rimodulazione più ampia rispetto alla sicurezza della infrastruttura e della sua gestione da parte del concessionario”, concludono.