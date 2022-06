VOTATA ALL’UNANIMITA’ MOZIONE CONTRO IL CARO GASOLIO

E’ soddisfatto il sindaco di Vasto, Francesco Menna, per l’unanimità raggiunta in Consiglio comunale a favore di una mozione presentata dalla maggioranza di centrosinistra e finalizzata a dare sostegno a pescatori ed agricoltori martoriati dall’aumento del costo del carburante.

“L’incidenza negativa del caro gasolio - ha evidenziato il sindaco Menna - ridurrà, inevitabilmente le uscite in mare, con pesanti ricadute sulle famiglie dei pescatori e di un vasto comparto della ristorazione che risente dell’approvvigionamento del prodotto ittico locale, soprattutto in questo particolare periodo in cui molti vacanzieri scelgono il nostro territorio. Gravissime ripercussioni per le categorie interessate e per gli agricoltori, che stanno subendo gravissime ripercussioni dal rincaro del costo delle materie prime con conseguente compressione degli incassi.

Un appello ai rappresentanti politici nazionali ed abruzzesi di intervenire - ha concluso il primo cittadino - nell’ambito di manovre legislative per ridurre il prezzo del gasolio e assumere con urgenza provvedimenti di natura economica in supporto delle categorie più colpite dall’emergenza dettata dall’aumento spropositato e repentino del carburante in particolar modo per pescatori e agricoltori”.