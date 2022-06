E' IL CASO CHE LA DE NICOLIS CHIEDA SCUSA

Credo non ci sia una ed una sola persona a San Salvo che non sappia che ho il cancro.

Per correttezza devo dire che sono in FollowUp, un limbo tra la possibilità di guarigione e il ripresentarsi della malattia in qualunque parte del corpo.

E' un argomento questo che mi tocca in ogni senso, nella carne e nello spirito e l'ho conosciuto non solo dal punto di vista medico, ma anche burocratico.

Non sono un'esperta e non mi vendo come se lo fossi, ma due cose a mie spese le ho imparate.