FILOMENA D'ADDARIO INVITA A VOTARE FABIO TRAVAGLINI

Da quando ho iniziato a seguire l’attività politico-amministrativa di Fabio ho visto come in ogni occasione ha dato il meglio di se per studiare, migliorarsi ed approfondire tutti gli aspetti della pubblica amministrazione e della politica.

Quando sono stata in consiglio comunale è stato uno dei pochi ad avvicinarmi per conoscere meglio le dinamiche amministrative e politiche.

Sicuramente qualcuno politicamente ha fallito ed è corroso dall’invidia per la capacità che Fabio ha dimostrato di avere nel fare squadra per un obiettivo comune.

