Continua la nostra rubrica “anomalie elettorali”.

TERZA ANOMALIA: In redazione ci hanno inviato alcune foto che dimostrano come i manifesti del candidato Travaglini vengano continuamente strappati, cosa che accade soprattutto in Via Magellano a San Salvo marina…per fortuna i post e le dichiarazioni on line non possono essere strappati, altrimenti che ci si dovrebbe aspettare?