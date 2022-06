AUDIO SCHERZOSI MESSI IN GIRO ARTATAMENTE

Continua la nostra rubrica “anomalie elettorali”. Ci viene segnalato che un audio (di quelli che ci si scambia tra amici e conoscenti, con all’ interno una battuta scherzosa), in cui viene fatto il nome di un candidato consigliere, sia stato fatto artatamente circolare per demolire l’immagine della coalizione di Fabio Travaglini.

Ovviamente l’interessato ha fatto un post in cui chiarisce che si è trattato di una battuta fatta ad una vecchia amica. Ma ci chiediamo dove arriveremo di questo passo e diciamo solo che “sputare per aria prima o poi ti torna in faccia”.