Convegno di ginecologia pediatrica venerdÃ¬ 24 e sabato 25 giugno 2022

La Clinica pediatrica dell’ospedale di Chieti, diretta dal professor Francesco Chiarelli, organizza un convegno sulla ginecologia pediatrica e dell’età adolescenziale, in collaborazione con la Clinica ostetrica e ginecologica, diretta dal professor Marco Liberati. Il convegno si svolgerà nell’Auditorium del Rettorato (Campus universitario di Chieti) venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 14 e sabato 25 giugno 2022.

Durante l’evento si parlerà di vari argomenti correlati all’importante settore della patologia ginecologica nelle bambine e nelle adolescenti. Le patologie di interesse ginecologico in età pediatrica sono tutt’altro che rare, se consideriamo l’aumentata incidenza di anomalie della pubertà, in particolare degli anticipi puberali che sono stati osservati negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia di Covid-19; inoltre, la contraccezione in età adolescenziale, l’insufficienza ovarica, la pubertà ritardata e, purtroppo, gli abusi sono tutti argomenti di grande interesse per bambine e ragazze e per le loro famiglie.

Il congresso è stato organizzato dalla dottoressa Gilda Di Paolo, che da molti anni si occupa di ginecologia pediatrica e che collabora con la Clinica pediatrica per il servizio di Ginecologia pediatrica. Quest’ultimo si occupa di tutte le patologie e dei problemi che saranno trattati durante l’incontro; ha il patrocinio dell’Università ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, dell’Associazione ‘Cesare Di Carlo’ e della Società italiana di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza (Sigia).