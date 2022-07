Beniamino Di Domenica nuovo Presidente del Rotary Club Vasto

È Beniamino Di Domenica il nuovo Presidente del Rotary Club Vasto. Il consueto Passaggio del Martelletto tra il Presidente uscente e il Presidente entrante è avvenuto venerdì 1° luglio nella sede sociale del Club presso l’Hotel Perrozzi di Vasto Marina.

Alla presenza di numerosi soci e amici rotariani la festa del Passaggio del Martelletto è stata l’occasione per presentare la nuova squadra che accompagnerà il Presidente Di Domenica durante tutto l’anno rotariano: Vicepresidente Adri Cesaroni, Segretario Rosa Amoroso, Tesoriere Elena Colantonio, Prefetto Fabiano Bucci, Consiglieri Anna Boleto, Cesare D’Annunzio, Gianfranco Rastelli e Carmine Torricella.

Numerosi i progetti di servizio presentati tra cui: Sportability, progetto di integrazione e inclusione di bambini disabili attraverso lo sport in collaborazione con ANFASS; Caffè Alzheimer, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vasto, in sostegno dei pazienti e dei familiari che convivono con questa malattia attraverso molteplici attività come formazione, assistenza e condivisione. Progetto Beatrice, per promuovere una cultura contraria alla violenza di genere; il Premio Arti e Mestieri in favore degli artigiani del nostro territorio; Premio Riccardo Marrollo in favore di un giovane imprenditore del territorio la cui attività rispecchi i requisiti rotariani di etica, rispetto e servizio. Tutto ciò senza dimenticare le numerose raccolte fondi per favorire la pace, garantire l’accesso all’acqua e promuovere la salute nel mondo. Infine, la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Rotary Club Vasto.

“L’anno rotariano 2022-2023 segna mezzo secolo di storia per il nostro Club, fondato nel 1973, un traguardo importante che ci ha visti protagonisti della vita sociale di Vasto e dell’intero vastese. Con spirito di amicizia, ispirati dai valori del nostro fondatore Paul Harris, vogliamo continuare ad essere una presenza utile alla collettività tramite ciò che ci riesce meglio ovvero fare del bene e aiutare il prossimo”. Così Beniamino Di Domenica, Neopresidente del Rotary Club Vasto, commenta il suo insediamento alla guida del sodalizio vastese.

