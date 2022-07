Menna e Della Gatta inaugurano il Lido nel centro di Vasto Marina

È stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, nel centro di Vasto Marina presso il Lungomare Ernesto Cordella, vicino il monumento alla Bagnante, il Lido Insieme, una spiaggia attrezzata fruibile da persone con diversa abilità motoria. Una progettualità fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, messa in campo a partire dal 2018 ma che oggi è stata riconcepita dall'assessorato al Welfare e all'Inclusione Sociale, guidato da Nicola Della Gatta. Ad accogliere i tanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'associazionismo cittadino il sindaco Francesco Menna il quale ha espresso soddisfazione per l'attivazione di "un Lido che non isoli, ma al contrario che favorisce fattivamente l’integrazione, in collaborazione con le associazioni del territorio. Un luogo rigenerato e riqualificato, grazie ad un lavoro di squadra sinergico del tavolo dell’inclusione, con la collaborazione dei soggetti del Terzo Settore cittadino che uniti si ritrovano a donare tempo e capacità in favore della propria collettività. Un grazie va all’assessorato al Welfare e all’Inclusione Sociale, a Lina Marchesani per il lavoro svolto in passato e all'attuale assessore Nicola Della Gatta per l’impegno in questa Amministrazione. Il Lido è rinato, potenziato, arricchito e speriamo che si arricchisca sempre di più di proposte e iniziative".

A presiedere la cerimonia di benedizione, a cui hanno partecipato numerosi assessori e consiglieri, è stato il Parroco di Stella Maris, Padre Luigi Stivaletta.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vasto e la Cooperativa Sociale Progetto Persona, guidata da Davide Polato, il Lido è stato riprogettato aprendosi anche al turismo. Basta prenotare uno dei 12 gazebo messi a disposizione ognuno fornito di sedia o sdraia e sedia job predisposta per la spiaggia.

“Il Lido Insieme è frutto di un impegnativo e fruttuoso percorso di condivisione” - ha commentato l’assessore alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione Sociale Nicola Della Gatta - "nato nel 2018 grazie all’impegno dell’assessore Lina Marchesani. Un lido nel centro di Vasto Marina che rifiuta la dimensione della ghettizzazione, ma un luogo di vera inclusione, aperto a tutti. Un grazie a tutti gli attori del tavolo dell’inclusione e a tutte le maestranze dell’ufficio dei servizi sociali. Stiamo insieme combattendo una battaglia affinché i servizi sociali passino in tempi ridotti a centro delle politiche dell’Amministrazione. Io sono orgoglioso di far parte di questa squadra.”

"Il nostro obiettivo è, in tutto ciò che facciamo, quello di dare piena attuazione all'articolo 3 della nostra Costituzione, abbattendo ogni ostacolo di ordine sociale che limita la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. Siamo solo all'inizio, ma siamo incamminati sulla strada giusta" ha concluso l’assessore Della Gatta.