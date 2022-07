VIA AI CORSI DI FORMAZIONE NEL COMPARTO FERROVIARIO ALL' ITS MOST DI ORTONA

L'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona ha dato avvio ai corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. “Dopo la conferenza stampa di presentazione dell’attivazione dei corsi avvenuta lo scorso marzo, con l’avvio dell’attività didattica si concretizza, quindi, un’importante offerta formativa pubblica, unica in Abruzzo, che punta a rafforzare le competenze professionali e aziendali presenti sul territorio in risposta alla crescente domanda occupazionale espressa in tutta Italia dal mondo del trasporto ferroviario.”

Queste le parole del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio, presente all’incontro. “Questi mesi di formazione - prosegue il Presidente - costituiscono un momento di crescita non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano per i giovani abruzzesi. L’eccellenza apre le porte del mercato del lavoro, bisogna essere coscienti e coltivare la curiosità, perché - conclude Marcovecchio - non c’è altra strada se non quella del sacrificio e dell’impegno.”