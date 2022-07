Domenica 10 luglio “Vasto in Cornice”

Tele, tavolozze, pennelli e colori e, soprattutto, il talento e l’entusiasmo di chi sarà pronto a “catturare” e a rappresentare gli scorci più belli della nostra città. Il Consorzio Vivere Vasto Marina è tra i promotori, assieme all’Associazione Competenze Multidisciplinari, al Comune di Vasto ed al Consorzio Vasto in Centro dell’edizione 2022, la quarta, di “Vasto in Cornice”, in programma domenica 10 luglio.

Anche quest'anno si è riusciti a mettere in campo il concorso di pittura estemporanea che vedrà gli artisti partecipanti posizionarsi in più punti della città, dal borgo antico alla nostra riviera, fino alla via dei trabocchi ed alla riserva di Punta Aderci.

Facciamo nostro il pensiero del presidente dell’ACM, Carlo Viggiano, e siamo grati a tutti quegli artisti che, pur non disdegnando di vincere i premi in denaro previsti, partecipano anche con il solo spirito di coltivare una propria passione e regalare ai visitatori, ai cittadini di Vasto ed agli organizzatori un momento di vera arte.

Ricordiamo che nel regolamento è prevista, per i vincitori, la possibilità di allestire una mostra personale gratuita da tenersi a Palazzo.

Proprio a Palazzo d’Avalos, nel pomeriggio di domenica alle 18:30, è prevista la cerimonia di premiazione. Invitiamo tutti ad ammirare gli artisti all’opera dalle 9:30 di mattina e sino al pomeriggio, in una vera e propria mostra itinerante lungo la Via Verde.... magari partendo in bici dalla nostra Vasto Marina.