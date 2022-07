ERNIA IN TOUR A SAN SALVO

E’ in corso la prevendita per uno dei grandi appuntamenti dell’estate 2022 a San Salvo Marina. L’11 agosto in arrivo l’atteso concerto di Ernia con il “Gemelli tour” che approda in Abruzzo con l’organizzazione della New Generation ed Eventi & Servizi. Ernia , all’anagrafe Matteo Professione, rapper e cantante di Milano, dopo aver ottenuto la certificazione di disco d’oro ora è in tour con il suo album “Gemelli”.

Sul palco, l’artista presenterà live i brani del disco, tra cui la hit “Superclassico”, e le collaborazioni di successo “Puro Sinaloa” ft Tedua, Rkomi e Lazza, “Pensavo di ucciderti” ft Luchè e “Non me ne frega un cazzo” ft Fabri Fibra. Per l’acquisto dei biglietti utilizzare i circuiti TicketOne e CiaoTickets e in prevendita a San Salvo presso Bar dei Portici e Bar Parimà, a San Salvo Marina Beat Cafe, a Vasto Caffè Colorado e a Montenero di Bisaccia Bar Nairobi.