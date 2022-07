COME NASCONO LE MONTAGNE IN PIANURA

L’ex assessore al turismo Tonino Marcello, attualmente leader locale di Azione politica, fa notare che:

1) nella prima decade di luglio non c’è ancora un calendario estivo delle manifestazioni. E se è vero che si è votato da poco, è anche vero che lo stesso commissario prefettizio fece il calendario estivo prima di andare via nel 2012, quindi non può essere accampata per questo evidente ritardo la scusa elettorale;

2) Via Vespucci, definito il centro della Marina, è in totale abbandono, con lamponi fulminati da diverso tempo;

3) sempre su via Vespucci c’è oggi un parcheggio selvaggio, in entrambi lati della strada;

4) in campagna elettorale, per far vedere che venivano iniziati i lavori sul lungomare, sono stati accumulate montagne di terreno, depositato sui siti del demanio (ed andrebbe verificato se c’è l’autorizzazione demaniale, con eventuale esame se sia stato giusto e compatibile depositare il terreno sui quei siti);

5) la proroga per i parcheggi a pagamento è stata fatta solo all’indomani del voto (forse per far credere che in campagna elettorale che non si sarebbe più pagato il parcheggio ???).

Chiosa Tonino Marcello: “Siamo stati i primi a parlare di mancanza di programmazione da parte della Amministrazione uscente (e purtroppo rientrante) e questi sei esempi chiari ne sono la dimostrazione lampante”