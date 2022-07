L'ombra dell'ultimo manto di Massimo Carugno

Si chiama l'ombra dell'ultimo manto, ma avrebbe potuto chiamarsi anche "intrigo internazionale" se non ci avesse pensato prima Hitchcock per un suo film. O "intrigo religioso". Non solo perché è davvero intrigante l' ultimo romanzo di Massimo Carugno. Ma soprattutto perché è una storia intrigata o meglio sono più storie che si intrecciano tra di loro e che non capisci se non arrivi all' ultimo rigo dell' ultimo capitolo. Sta proprio qua la grandezza dell' autore, il quale riesce magistralmente a staccare i fatti che racconta, anche geograficamente tanto che non si riesce a capirne il nesso se non alla fine.

Una storia è ambientata in Africa, un' altra a Città del Vaticano, un' altra a Vienna, un' altra a Pratola Peligna ed un' altra ancora a Sulmona. In Africa viene narrata la temporanea permanenza del padre biologico delle due protagoniste (il cui vero legame si scoprirà solo alla fine). A Città del Vaticano si svolge l' elezione sui generis di un Papa altrettanto sui generis vescovo in Palestina qui sibi imposuit nomen Chistum. A Vienna si svolge il raggiro amoroso in danno di un bravo ragazzo sulmonese, già fidanzato alla protagonista. A Sulmona è ambientato il clou, l' apoteosi e la protezione divina, che solo la fervida fantasia dell' autore poteva creare, facendo spostare il Pontefice con l' elicottero da Roma la mattina di Pasqua per farlo presenziare al rito della Madonna che scappa. Infine a Pratola è la quiete dopo la tempesta: poche righe, poche chiacchiere e tante emozioni, solo per rivelare cosa ha unito davvero i personaggi.

Oltre l' appropriatezza di linguaggio e di scrittura (del resto Carugno è avvocato), oltre alla ricordata fantasia (da vero romanziere) ed oltre la conoscenza certosina di tutti i luoghi ed i riti narrati, nel manto c' è anche l' anelito del socialista (Carugno è dirigente del Psi), che vuole la lotta per pace sociale e la cerca nell' apostolato di un giovane e minuto cardinale, chiamato a lanciare l' ultimo messaggio. Che forse la Madonna salva da un attentato solo per tenercelo indenne e pronto a portare avanti i principi evangelici di Gesù Cristo, il primo socialista della storia