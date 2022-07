NO ALL' IMPIANTO DI BIOMETANO

Si è tenuto ieri a Monteodorisio presso l’Auditorium “Sordello da Goito” l’incontro sulle ragioni del no relativamente all’impianto a biometano che vede come azienda proponente la Metanab srl e per la progettazione la Stamnos Mobility di Viterbo.

“Soddisfatto del riscontro avuto dai cittadini con questo incontro pubblico - afferma Daniele Molisani, portavoce del comitato civico territoriale - . Abbiamo concluso la prima fase di un percorso condiviso e politicamente trasversale che continuerà fino a quando avremo vinto questa battaglia per la salute e per l’ambiente. Oltre all’impianto Metanab, abbiamo discusso su un altro tema caldo di questi giorni, quale il futuro per il CIVETA e quanto sia vitale per questo territorio fare rete per avere un impianto di gestione e trattamento dei rifiuti pubblico ed efficiente. Spiace constatare come il gruppo di maggioranza di Monteodorisio non abbia la stessa convinzione mostrando incertezza su questo impianto e sul futuro del CIVETA. I cittadini chiedono una linea chiara e netta per il loro futuro e per la tutela del territorio in cui vivono.”

“L’incontro ha offerto l’occasione di fare il punto e illustrare pubblicamente le perplessità che ruotano attorno alla proposta di progetto dell’impianto a biometano nel territorio comunale. La tendenza del Sindaco e della maggioranza finora è stata quella di non mettere le mani su questa tematica così delicata per la comunità in maniera decisiva. Come ‘Chiarezza per Monteodorisio’, - spiega la consigliera di minoranza Angela Menna - dopo aver presentato un’interrogazione scritta, una richiesta di accesso agli atti, osservazioni inviate allo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo e una mozione insieme ai gruppi di opposizione, sono in attesa del prossimo Consiglio comunale, affinché il Sindaco e la maggioranza, come già ho sostenuto, si esprimano con atti concreti e in via definitiva sulla posizione che intenderanno assumere circa l’impianto. Salute, ambiente e lavoro debbono essere tutelati, continuerò a lavorare per raggiungere la sintesi migliore che abbia a cuore e salvaguardi il bene del territorio. Ritengo che anche sul Civeta la maggioranza non debba dare sfogo a considerazioni pressapochiste, ma che renda partecipi le opposizioni del futuro del consorzio e stabilire decisioni che tutelino realmente gli interessi della collettività. Sono convinta che quest’incontro abbia avuto riscontri positivi, perché oltre a lasciare spazio ad un dibattito con i cittadini di Monteodorisio, ha rappresentato anche un’occasione di ascolto e di confronto per rispondere alle loro esigenze. Grazie ai relatori, al dott. Orazio Di Stefano per aver moderato l’incontro e a tutte le persone presenti.”

“Siamo felici di far parte di questo comitato e di questo ringraziamo il promotore Daniele Molisani - dichiarano i consiglieri del gruppo consiliare di minoranza ‘Legati per Monteodorisio’ Pierfrancesco Galante e Nicola Generoso -. Condividiamo la soddisfazione di aver ‘finalmente’ e per la prima volta coinvolto i cittadini con questo dibattito pubblico con lo scopo non solo di esprimere le nostre perplessità sul progetto dell'impianto, ma anche di capire e confrontarsi in maniera democratica su cosa pensa in merito la popolazione del nostro territorio. Continueremo, come già detto, a vigilare ed a seguire per il bene di tutti la vicenda anche perché non bisogna dimenticare che alcune scelte vanno ponderate attentamente, in quanto possono non solo influire nell'immediatezza sul presente ma anche sulle generazioni future.

Ci preme sottolineare che l'interesse pubblico deve sempre prevalere su probabili interessi privati che non portano benefici ai cittadini del nostro territorio.”