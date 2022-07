STORIE DELLA DOMENICA

LAVORO, CREATIVITA’,” TEEN “JOB,NOMADISMO,”SPATRIATI”.

Il Michigan è diventato da poco il secondo Stato americano dopo il Maine in cui anche i 17enni possono servire alcolici. Il motivo? Negli Stati Uniti, come in Italia, è più difficile trovare lavoratori nei bar e nei ristoranti per la stagione estiva. E così molti Stati stanno dando spazio alla creatività, non solo aumentando le paghe – cosa che in Italia non succede o succede molto poco – ma anche rivolgendosi agli adolescenti per tamponare i buchi del mercato del lavoro.

Il New Jersey, ad esempio, ha approvato una legge che consente ai ragazzi di 16 e 17 anni di lavorare fino a 50 ore a settimana, o dieci ore al giorno, durante i mesi estivi, mentre quelli tra i 14 e 15 anni possono arrivare fino a un massimo di 40 ore settimanali…E per far fronte alla carenza di bagnini, il sindaco di New York Eric Adams ha recentemente cancellato una regola vecchia di decenni che impediva ad alcuni dipendenti della città di lavorare anche come lifeguard. Ora tutti gli impiegati newyorchesi, compresi gli addetti del primo soccorso, possono anche fare i bagnini durante le ore di riposo.

Intanto cresce il fenomeno dei nomadi digitali che continuano a lavorare da remoto. Con ripercussioni positive soprattutto su quei Paesi a traino turistico che hanno vissuto la grande crisi del Covid.

Più di 25 Paesi hanno lanciato programmi di visto per i nomadi digitali, consentendo a questi viaggiatori di lavorare legalmente, più a lungo e più liberamente. In teoria.

Immaginate Dubai: potreste pensare a grattacieli appariscenti, isole artificiali e labirintici centri commerciali. Ma se il governo locale farà la sua parte, l'emirato diventerà presto noto anche come una sorta di hub strategico tra l'Europa e l'Asia, dove migliaia di lavoratori a distanza mettono timidamente radici.

Nel tentativo di attirare nuovi talenti nella regione, nel marzo 2021 gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno introdotto un permesso di residenza di un anno per i lavoratori a distanza. Il visto consente a professionisti stranieri come un ingegnere informatico di 31 anni di Montréal, di vivere a Dubai continuando a lavorare per datori di lavoro all'estero. Inoltre, consente ai nuovi arrivati di accedere a una carta d'identità e alla maggior parte dei servizi pubblici. L’ingegnere, ad esempio, può affittare legalmente un alloggio o persino aprire un conto corrente bancario, il tutto senza pagare alcuna imposta sul reddito locale.

"Quando ho iniziato a fare il nomade digitale [cinque anni e mezzo fa], c'erano pochissime opzioni di visto", spiega l’ingegnere, secondo il quale possibilità come quella degli Emirati Arabi Uniti sono una svolta. "Ti fa uscire dalla zona grigia e ti permette di essere pienamente in regola nel luogo in cui soggiorni. Se si ha l'intenzione di diventare un non residente nel proprio Paese, è anche molto più facile dimostrare che si è partiti e si è diventati espatriati".

In precedenza, i nomadi digitali vivevano spesso in un limbo giuridico. Non erano tecnicamente autorizzati a lavorare in un Paese straniero, ma non erano nemmeno impiegabili a livello locale.

I nuovi visti per nomadi digitali creano una base più solida, definendo un quadro giuridico che offre maggiore tranquillità sia ai lavoratori remoti sia alle aziende che li assumono. Tuttavia, i visti non sono visti come una scappatoia per evadere le tasse; la maggior parte dei nomadi continua a pagarle nei loro Paesi d'origine per mantenere la cittadinanza o per ricevere le prestazioni sanitarie pubbliche.

Secondo un nuovo rapporto del Migration Policy Institute, più di 25 Paesi e territori hanno lanciato visti per nomadi digitali. La tendenza, innescata dalla pandemia, è iniziata con piccole nazioni europee e caraibiche dipendenti dal turismo. Ora, economie più grandi come gli Emirati Arabi Uniti, il Brasile e l'Italia stanno lanciando le proprie iniziative.

Per questi Paesi, i visti per i nomadi digitali sono un modo per attirare nuove idee e talenti sulle loro coste e per sfruttare la crescita del lavoro a distanza per iniettare capitali stranieri nelle economie locali.

Nel frattempo, per i nomadi come il nostro ingegnere i visti offrono stabilità e la possibilità di diventare quelli che lui chiama "slow-mad", ovvero nomadi di lungo corso che dedicano più tempo a conoscere la cultura locale "invece di trattare i Paesi ospitanti come distrazioni temporanee".

I requisiti per i visti per nomadi digitali variano da Paese a Paese, ma in genere prevedono la prova di un impiego a distanza, un'assicurazione di viaggio e un guadagno minimo mensile, il tutto per garantire che i titolari del visto possano mantenersi senza accettare lavori locali. Questi ultimi possono variare da 5.000 dollari al mese negli Emirati Arabi Uniti, a 2.770 dollari a Malta o 1.500 dollari in Brasile.

È prevista anche una tassa per la richiesta (da 200 a 2.000 dollari), mentre la durata del soggiorno varia da sei mesi a due anni, a seconda del visto. Alcuni richiedenti possono recuperare il denaro attraverso dei vantaggi; l'Argentina, ad esempio, prevede di offrire ai nomadi digitali con il nuovo visto, tariffe differenziate per l'alloggio, gli spazi di co-working e i voli interni con Aerolíneas Argentinas.

Luca Carabetta, deputato italiano del Movimento Cinque Stelle, afferma che l'Italia sta combinando i migliori elementi di altri visti per nomadi digitali per creare il proprio, che secondo lui sarà lanciato al più tardi a settembre. Uno dei principali sostenitori del visto, prevede che nel suo primo anno completo attirerà il 5% del mercato globale dei nomadi, che stima in circa 40 milioni di persone.

"Un nomade digitale può portare con sé competenze in ogni campo, dall'architettura all'ingegneria, quindi è un buon modo per aprire il nostro Paese alle competenze provenienti dall'estero", spiega Carabetta. Con la popolazione più anziana d'Europa, Carabetta vede il visto temporaneo anche come un modo per attirare i residenti più giovani, che possono usarlo per provare una vita più permanente nel Paese. "Il nostro obiettivo finale potrebbe essere quello di averli, sì, come ospiti in Italia, ma anche di stabilirsi qui".

In preparazione al nuovo visto, Carabetta afferma che l'Italia ha speso più di 1 milione di euro per potenziare le reti informatiche, migliorare i trasporti e modernizzare le infrastrutture nelle comunità rurali, nella speranza che i nomadi digitali attratti dagli angoli più pastorali dell'Italia possano contribuire al loro sviluppo economico. Nel frattempo, città come Venezia e Firenze hanno già sviluppato programmi per aiutare i nomadi digitali ad avere un atterraggio morbido una volta arrivati.

Prithwiraj Choudhury, la cui ricerca presso la Harvard Business School si concentra sulla mutevole geografia del lavoro, afferma che i vantaggi per Paesi come l'Italia sono immensi. "Innanzitutto, i lavoratori a distanza spendono i loro consumi nell'economia locale", spiega. "Inoltre, creano connessioni con gli imprenditori locali" .Lui ritiene che la condivisione delle competenze sia una delle maggiori opportunità per i Paesi, e osserva che sarà importante per loro cercare di attrarre il giusto tipo di nomadi che possano aggiungere valore alla comunità locale. Cita il programma Start-Up Chile come esempio storico.

Lanciato nel 2010, prevedeva incentivi in denaro e visti per gli imprenditori stranieri che avrebbero trascorso un anno in Cile per sviluppare le proprie start-up e fare da mentori ai talenti locali. All'epoca, il Cile aveva solo una scena nascente di start-up. Un decennio dopo, grazie allo scambio di idee, gli imprenditori cileni hanno lanciato unicorni valutati oltre 1 miliardo di dollari, tra cui l'azienda tecnologica di cibo vegano NotCo e l'app di consegna di generi alimentari su richiesta Cornershop.

"È un buon esempio di come si possa creare un ecosistema se si invitano stranieri di talento nel proprio Paese anche solo per un anno", spiega Choudhury. Chi può trarre i maggiori vantaggi dai visti per i nomadi digitali sono le economie emergenti o le nazioni più piccole che tradizionalmente hanno perso talenti a favore dei Paesi più grandi, aggiunge: "Prima le aziende lottavano per i talenti. Ora anche i Paesi e le regioni lottano per i talenti".

Choudhury prevede che anche le economie più grandi potrebbero presto offrire visti per nomadi digitali per rimanere competitivi. E pensa che chi creerà il miglior ecosistema per i lavoratori remoti vedrà i maggiori benefici. "È necessario aiutarli durante la durata del soggiorno, mettendoli in contatto con persone e imprenditori che la pensano allo stesso modo", afferma. "Una volta partiti, è necessario istituire un programma per gli alunni che consenta loro di rimanere in contatto, di continuare a contribuire alla comunità e di tornare".

I visti per nomadi digitali possono offrire molte opportunità promettenti, ma potrebbero anche creare nuove sfide. Secondo Kate Hooper e Meghan Benton, autrici del rapporto del Migration Policy Institute, possono ad esempio provocare un aumento del costo della vita locale, aumentare la competizione per le risorse e creare "bolle di privilegio".

Le ricercatrici citano Bali, in Indonesia, e Goa, in India, come esempi di hotspot di nomadi digitali che hanno lottato con questi problemi negli ultimi anni. Avere una classe di lavoratori che utilizza le infrastrutture e i servizi locali ma non paga le tasse può anche creare risentimento tra i residenti che pagano le tasse.

Alcuni esperti si chiedono anche se i visti per i nomadi digitali avranno una grande diffusione. Alcuni analisti affermano che "segmenti più ampi di nomadi utilizzano ancora l'opzione del visto turistico da tre a sei mesi per vari motivi, come le complicazioni nella richiesta di visti per nomadi digitali".

La onerosità delle pratiche burocratiche, i costosi esami medici e le difficoltà nel dimostrare un reddito mensile (in particolare per i freelance) possono far sì che molti nomadi siano più inclini a entrare come turisti e a fare una rapida "corsa al visto" oltre il confine quando necessario. Dopotutto, sono peripatetici per natura.