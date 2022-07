IL CARTELLONE DEGLI EVENTI A… SAN SALVO

Venerdì scorso la Giunta comunale ha integrato e approvato il programma degli eventi estivi promossi dal Comune di San Salvo.

“Appena ho insediato la nuova giunta si è messa subito al lavoro per completare il calendario delle manifestazioni estive, il variegato contenitore di eventi distribuiti in città, che ci accompagnerà nelle prossime settimane e che soddisferà le attese e i gusti di tutti” spiega il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis.

L’assessore al Turismo Elisa Marinelli nell’illustrare le date del cartellone, che l’ accattivante slogan di “Un’estate bellissima a… San Salvo”, evidenzia come si sia lavorato per utilizzare più spazi di aggregazione in città e alla marina.

“ Gli eventi di spicco che abbiamo scelto per l’estate 2022 – spiega l’assessore Marinelli – accontenteranno varie fasce di età e le diverse preferenze artistiche. Solo per esemplificazione voglio annunciare il primo appuntamento di sabato prossimo, 23 luglio, con Michele Placido con le sue lezioni di cinema, teatro e poesia che sarà ospitato in piazza San Vitale a titolo gratuito, il 25 luglio Rkomi a San Salvo Marina l’11 agosto Ernia con il suo Gemelli Tour 2022, il 1° agosto, sempre gratuito e in piazza San Vitale, con Giuliana De Sio con le favole del Basile, ed ancora la notte di Vasco che da anni richiama a San Salvo Marina migliaia di fan del Blasco, e novità assoluta nella villa comunale con Abraciamoci evento street art e spazio per i buongustai”.

L’assessore Marinelli ritiene che comunque uno dei momenti più interessanti e culturali dell’estate siano gli eventi collegati al Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” con la serata finale del 26 agosto della decima edizione, senza dimenticare gli appuntamenti con le tradizioni locali e la buona musica popolare di Lara Molino.

“Insieme a Abraciamoci – conclude l’assessore al Turismo – voglio annunciare la data del 9 agosto che vedrà diverse piazze del centro protagoniste di musica live. Una serata che spingerà chi ama la musica ad ascoltare vari generi per un live che non mancherà di richiamare un numeroso pubblico”.

Il calendario completo è consultabile sul sito del Comune di San Salvo.