FIRMATO PROTOCOLLO PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA LA STAZIONE E IL PORTO DI VASTO

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna nella duplice veste di primo cittadino e presidente della Provincia ha firmato ieri il protocollo d’intesa per la realizzazione del collegamento tra il Porto di Vasto e la stazione ferroviaria. Coinvolti insieme al Comune di Vasto sono la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, RFI S.p.A. e il Commissario Straordinario per la ZES Abruzzo, Mauro Miccio.

L’intervento prevede la realizzazione di un binario in affiancamento all’attuale sede stradale di via Punta Penna con una lunghezza di circa 2,9 Km, di cui 470 metri circa in galleria artificiale.

“Il protocollo - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - è frutto di studi e verifiche sulla fattibilità del collegamento ferroviario compatibile con quelle indicati nel Piano Regolatore del Porto. Realizzazione fondamentale per il Piano strategico portuale che conferisce all’area vastese una maggiore attrattività sotto il profilo della competitività. Il binario si inserisce all’interno di un piano di potenziamento infrastrutturale, grazie al quale potranno entrare nel Porto di Vasto navi di lunghezza fino a 190 metri, contro i 170 attuali. Un evidente aumento della capacità. L’investimento è pari a euro 25.000.000 ed è frutto della programmazione del governo D’Alfonso che oggi arriva a compimento”.

L’assessore con delega al Porto, Anna Bosco, ha rimarcato l’importanza di sostenere l’emendamento per Porto di Vasto nazionale ai fini di ottenere tutti i benefici in termini economici e legislativi per la nostra città.

“Inoltre nell’ottica di promuovere uno sviluppo sostenibile - ha concluso Anna Bosco - e anche la progressiva trasformazione di un porto verde l’integrazione tra rete portuale e rete ferroviaria è assolutamente auspicabile”.