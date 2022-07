Criminalità organizzata, Racket, Droga , Usura , Bombe incendiar, rapine e furti, traffico di droga e armi…

Chiediamo al sindaco Francesco Menna di convocare un consiglio comunale per la sicurezza, con la presenza del Prefetto , Questore e con il Generale del comando provinciale dei Carabinieri e Finanza per mettere fine a questi episodi criminosi , lo chiedono i cittadini vastesi .

A Vasto l’emergenza sicurezza ha raggiunto livelli stratosferici. Non è più tollerabile che qualcuno continua a dichiarare che in città non v’è emergenza sicurezza, i cittadini vastesi sono terrorizzati, anche molti turisti in vacanza sono fortemente preoccupati per questi ultimi avvenimenti di sparatoria e risse , da questi eventi ,basti pensare agli ultimi episodi di alcune settimane fa’ quando ci fu’ la rapina alla Gioielleria in pieno centro, oltre alle sparatorie , e bombe messe nei confronti di alcuni commercianti, vogliamo sapere a che punto sono le indagini della Procura di Vasto , perché’ non riusciamo mai a sapere chi sono i mandanti dopo di questi episodi mafiosi !

Non è più tollerabile che a Vasto sempre più spesso, alcune bande di criminali con atteggiamenti da camorristi, possano fare rapine in pieno giorno , spacciare droga alla luce del giorno, mettere bombe Carter senza timore, questo non e’ più tollerabile non avendo paura ,e infischiandosene dell’autorità giudiziaria , e’ ora di dire basta ci vuole il polso duro . Il procuratore della Procura Di Florio deve spiegarci cosa vuole fare per ristabilire la tranquillità ai cittadini vastesi .

Il silenzio assordante dei politici locali E delle istituzioni vergognosamente responsabili e ancor più grave, non riconoscendo che a Vasto il problema criminalita’ organizzata c’e! Non si può continuare a far finta che il problema non esista. Bisogna agire e pure in fretta e agire per noi significa dotare tempestivamente le zone calde di Vasto di polizia h24 e sfruttare anche il corpo dei vigili urbani per la prevenzione sicurezza ,Codici ritiene che il sindaco dovrebbe mettere a disposizione del vicequestore il personale dei vigili urbani preparandoli anche a svolgere il servizio notturno, questo gia’ accade in altre citta’ i vigili di vasto devono capire , chi ha una divisa non puo’ fare l’impiegato , in questo momento devono essere responsabili e fare il proprio dovere fino in fondo ,questo è l’unico deterrente in grado di produrre effetti positivi.