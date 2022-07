Incontro di maschere a Castiglione M. M. a sostegno della candidatura Unesco

Domenica 7 agosto a Castiglione Messer Marino è in programma il terzo incontro di maschere e tradizioni a sostegno della candidatura delle maschere di Pulcinella alla lista Unesco di beni immateriali.

Si partirà alle 10.00 con un convegno sul tema presso l’Istituto Comprensivo Castiglione M.M. Interverranno: il prof. Domenico Scafoglio, Presidente Comitato Pro- Pulcinella Patrimonio dell’Unesco; Adriana Gandolfi, Presidente Ass. Astra Amici del Museo delle Genti d’Abruzzo; Anna Paolella, Preside Istituto Comprensivo Castiglione M.M; Silvana Di Palma, Sindaco di Castiglione; Mariano Di Stefano, Presidente dell’associazione “Lu Pulgenella” e rappresentanti dei gruppi invitati.

Dalle 16.00 in poi partirà la sfilata in Piazza Felice Lonzi che si chiuderà in Piazza della Repubblica.