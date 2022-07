"Jova Beach Party, una vetrina straordinaria per Vasto"

Il Jova Beach Party rappresenta un evento unico e straordinario per la città di Vasto alla luce del potenziale di visibilità della città e come acceleratore di modernizzazione dell'offerta turistica del nostro territorio.

Tuttavia per il futuro sarebbe auspicabile che eventi di tale portata venissero organizzati in mesi di bassa stagione in modo da lanciare sul mercato la Città destagionalizzando la domanda turistica.

Al di là della partnership tra il Jova Beach Party e WWF Italia, sulle riserve scaturite dalle associazioni ambientaliste ritengo che una concertazione preventiva con organizzazioni locali sulla location avrebbe potuto evitare sterili polemiche.

Per il post evento è fondamentale inoltre un progetto di valorizzazione ambientale del litorale e in particolare della zona Fosso Marino da anni in condizione di forte criticità. Pertanto oggi è fondamentale portare a termine nel migliore dei modi ed attraverso un'organizzazione impeccabile la riuscita dell'evento musicale che senza ombra di dubbio porterà all'economia di Vasto risorse e visibilità turistica.

All'amministrazione il compito di capitalizzare questa importante occasione augurandoci dopo anni di calma piatta di averne altre in futuro.