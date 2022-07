A Gissi il Cristallo d’Abruzzo “Magna Gypsum”

L’associazione Speleo Archeologica culturale “I Lupi del Gesso”, che da oltre un decennio è presente in modo attivo sul territorio di Gissi e nel medio alto vastese, continuando nella sua opera di sensibilizzazione e promozione del patrimonio ambientale, storico e culturale locale, presenterà un evento atto a valorizzare il proprio borgo e la sua vera ricchezza, il “Cristallo d’Abruzzo”.

Punto focale dell'iniziativa sarà l'unicità che caratterizza il "Borgo in Gesso" e le potenzialità di sviluppo turistico che possono scaturire dalle peculiarità del territorio. Si parlerà dell' aspetto enogastronomico legato alla cultura del gesso e delle potenzialità turistiche.

Il tutto riassunto dal video blogger Wallace in un cortometraggio realizzato nei giorni scorsi insieme all' Associazione dei Lupi e finanziato grazie al contributo delle attività del paese.

“Il direttivo dell'associazione - afferma il Presidente Antonio Ottaviano - ha anticipato la spesa di propria tasca ed è in questi giorni ancora impegnata nella raccolta dei fondi.

Abbiamo deciso di donare la tessera gratuita per un anno a tutti coloro che offriranno il proprio contributo. Siamo lieti di accogliere tutti loro come nostri soci indipendentemente dalla posizione politica e sociale, purché condividano gli scopi e i progetti del nostro operato. Vi aspettiamo numerosi il giorno 31 luglio alle ore 19:00 presso l'Aula Magna dell' I.T.E. "G.Spataro" di Gissi, gentilmente concessa dalla Dirigente scolastica Aida Marrone sempre disponibile e aperta alle nostre iniziative. Inoltre, tra gli invitati, ci saranno soci benemeriti e ospiti d' onore. Ci dispiacerà non poter avere con noi, l'Assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario che abbiamo tentato di invitare ma gia' impegnato purtroppo in un’ altra importante manifestazione. Siamo sicuri che non manchera' occasione per averlo con noi in un futuro evento.”

All'evento interverranno: il sindaco Agostino Chieffo, il presidente dell' Associazione “I Lupi del Gesso” e C.R.G. (Centro Ricerche sui Gessi) Antonio Ottaviano, il Travel Blogger di Wallace, Giuseppe Campochiaro e Terenzio Rucci, Responsabile dell'ufficio di Ascolto Sociale, presso la Segreteria del Presidente della Regione Abruzzo e Presidente OPES Abruzzo.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta streaming a cura di C.T.E. Elettronica di Angelo Di Michele.