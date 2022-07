Mercoledì 27 luglio, in piazza Barbacani alle 21:30, presentazione del romanzo di Pier Paolo Giannubilo:

All'anagrafe mi chiamo Pietro, come mio nonno paterno. Sono nato a San Severo, la città di Andrea Pazienza, l'11 ottobre 1971 da padre pugliese e madre molisana, e ho vissuto i miei primi diciotto anni in Molise. Dopo il diploma al liceo classico "Mario Pagano" di Campobasso mi sono trasferito per cinque anni a Perugia, laureandomi con una tesi in Letteratura italiana moderna e contemporanea, infine sono rientrato a Campobasso, dove tuttora abito e lavoro.

