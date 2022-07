NICOLA MINCHILLI SPIEGA PERCHE' NON SI FARA' TARTUFO D AMARE

Orazio buona domenica. Mi dispiace doverti contattare solo per esprimere il mio dispiacere verso alcuni atteggiamenti a me riservati e senza che io ne sappia la vera causa, in quanto ho anche appoggiato questa nuova ( per così dire) amministrazione comunale... Comunque per sei anni a san salvo Marina c’è stata la manifestazione “ tartufo d amare “ ... ricordo benissimo la tua intervista in una sera dell’evento...



L’anno scorso abbiamo rinviato l’evento perché il COVID era troppo intenso e non volevamo far girare foto nelle quali c’erano tante persone e magari poco controllo...

Il tutto per agevolare l’immagine della nostra città “san salvo” e oltre ad essa anche la vecchia ( non so fino a che punto) amministrazione comunale....

alcuni sansalvesi e altre persone mi chiedono perché quest anno non c’è tartufo d’amare sul cartellone estivo... Non dipende da me... penso che la causa sia una nuova variante di una pandemia che durerà (forse) 5 anni e che si chiama amministrazione comunale.... ho avuto un contatto ufficiale per la manifestazione con un amministratore e poi con un altro, solo in questi ultimi giorni, dopo che qualche fans del tartufo d’amare ne avesse chiesto informazione...



Purtroppo io sono stato candidato a sostegno di questa amministrazione... dico purtroppo perché effettivamente il mio sogno era collaborare con essa con un incarico senza portafoglio proprio a tutela dei prodotti tipici... tale ispirazione mi era venuta proprio perché noto che le aziende artigiane del nostro paese sono quasi pianeti estranei a chi ci governa... mai avuto un elogio per il mio operato su tutto il territorio nazionale , mai avuto una considerazione per aver portato il tartufo al festival di Sanremo... altri artigiani penso che la pensino come me...



queste distrazioni mi fanno pensare che come al solito si fanno solo chiacchiere.. i fatti sono diversi ed ho testato sulla mia candidatura che alcune di queste persone catturano i nostri voti entrando nei nostri sogni... poi diventano il nostro incubo.. e io sono diventato solo il ricordo di un sogno che a loro ha garantito di nuovo la poltrona... a me l’illusione che la politica sia più vicina a chi si vuol mettere a disposizione del prossimo... mi dispiace.. si parlava di gruppo... l’esempio è l’esclusione che ho avuto non accettando comportamenti che vanno contro la mia etica... sono felice che ho fatto parte del gruppo quando c’è stata la festa a fine comizio ed ho partecipato come elemento del gruppo alla pari degli altri con un contributo di euro 20 alla riuscita della serata....



Buona estate... e che dire, tartufo d’amare cerca un comune che l’adotti.