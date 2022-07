ASSICURATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ NEI MESI ESTIVI

“Nessuna interruzione estiva per il servizio di trasporto di cittadini con disabilità presso i centri riabilitativi presenti sul territorio comunale”. A darne notizia il sindaco, Francesco Menna, che ha salutato con soddisfazione un’iniziativa “fortemente voluta dall’assessore Della Gatta che parla di inclusione e che riscontra pienamente le esigenze sia degli utenti e delle loro famiglie sia delle strutture preposte alla loro attività riabilitativa”.

“È noto che il servizio di trasporto di persone con disabilità – ha chiarito l’assessore al Welfare e all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta – è amministrativamente legato a quello di trasporto scolastico: in questo modo, in passato, si è sempre verificato che tale servizio fosse riattivato in concomitanza con la riapertura delle scuole (circa nella seconda decade del mese di settembre) e solo negli ultimi anni, grazie all’impegno dell’assessore Marchesani, si era provveduto ad assicurare la copertura finanziaria di un servizio supplementare che decorresse dalla riapertura delle strutture fino alla ripresa delle attività scolastiche, anticipandolo, cioè, di circa 20 giorni. Quest’anno, invece, siamo riusciti ad ampliare il servizio di ben quattro settimane, assicurandolo quindi per l’intero periodo di attività delle strutture”.

“Un atto doveroso – ha concluso l’assessore Della Gatta – per il benessere dei nostri concittadini che meritano continuità nel proprio percorso di cura e, soprattutto, per le loro famiglie a cui l’intera comunità ha il dovere di testimoniare, con i fatti, la prossimità e la gratitudine per l’assistenza che quotidianamente assicurano ai loro congiunti”.