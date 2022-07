UN SUCCESSO IL TOPICO DI CASALBORDINO

Con una straordinaria partecipazione di pubblico, si è svolta nella serata di sabato 30 luglio la VI edizione del Prodotto topico a Casalbordino, la cui giuria è stata composta da Paola Basile, Carla Zinni, Alfonso Di Fonzo, Fernando Ferri e Mario Antenucci. Ospite d' onore della serata l' assessore regionale al turismo dell' Abruzzo Daniele D' Amario, accompagnato dal sindaco Filippo Marinucci.

Dopo un primo incontro in Comune alla presenza del media partner dell' Evento Valsinello.net di Citta.net, la Giuria ha assaggiato 25 dei 30 prodotti in gara, cui ha attribuito voti per "storia, identitarietà e tipicita', "architettura ed elaborazione", "territorialità e stagionalità", "analisi sensoriale, vista, olfatto e gusto" e"piacevolezza"

Sono risultati primi classificati delle rispettive categorie:

PRIMI PIATTI: ravioli alla ventricina di Scerni;

SECONDI PIATTI: baccalà e peperone fritto e peperoni di Jelsi;

DOLCI: cipp'liate di Trivento;

PRODOTTI INNOVATIVI: calamari alla ventricina della Costa molisana.

Comunicheremo a breve la data della cerimonia di consegna degli attestati ai vincitori

foto e video di Enzo Costantino, che ringraziamo di vero cuore