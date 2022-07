Si terrà mercoledì 3 agosto 2022 alle 21.30, in Piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, l’evento benefico in ricordo di Loredana Fornaro organizzato dall’Associazione Lory a Colori. L’evento dal titolo “Storie sotto il segno del cancro”, è stato organizzato con il Patrocinio del Comune di San Salvo, Europa Donna Italia ed Europa Donna Abruzzo. Anche quest’anno, in occasione del settimo anniversario della scomparsa di Loredana Fornaro e con un format totalmente diverso da quello dello scorso anno, a salire sul palco saranno donne e uomini che, direttamente o indirettamente, racconteranno le loro personalissime storie segnate dal cancro.

Dopo la sfilata dello scorso anno, in cui i protagonisti erano pazienti ed ex pazienti oncologici che, hanno avuto la possibilità di donare un po’ delle loro storie e della loro forza a chi era presente, quest’anno avranno la possibilità di raccontare il cancro, da un altro punto di vista, anche cinque figure, generalmente vicine ai pazienti oncologici. Interverranno con le loro testimonianze il Prof. Francesco Fanfani, Specialista in Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Gemelli di Roma, le Dott.sse Antonella Lucci e Mara Ricciuti, rispettivamente Psiconcologa e Psicologa volontarie dell’associazione, Antonella Marcozzi e Fabio Lestingi, come caregiver e familiare di pazienti oncologici.

Infine, salirà sul palco per portare anche la sua storia di cancro, Elisa Di Iorio giornalista e conduttrice, volto principale dell’evento dello scorso anno. Per il secondo anno consecutivo la regia sarà curata da Ettore Torricella, mentre a condurre l’intero evento sarà Giuseppe Ritucci, giornalista di “Chiaro quotidiano”. Durante la serata saranno diversi i nomi che calcheranno il palco, alternandosi alle esibizioni della Scuola di Danza Tersicore e di Nerina Di Marco, volontaria della sede di Roseto degli Abruzzi. L’evento, nel pieno spirito dell’associazione, anche quest’anno sarà collegato ad una raccolta fondi per un nuovo progetto, ambizioso e concreto, che verrà svelato durante la serata di mercoledì.

Vi aspettiamo tutti