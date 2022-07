GRIPPA (M5S): IMPORTANTE INTERVENTO SU MOBILITY MANAGER SCUOLA

“Perseguire la transizione ecologica attraverso la mobilità sostenibile è un obiettivo fondamentale: per questo è importante quanto ottenuto con un emendamento del MoVimento 5 Stelle al decreto Infrastrutture, appena approvato dal Senato, che consentirà di migliorare la figura del mobility manager scolastico”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti Carmela Grippa.

“Il mobility manager dovrà occuparsi del piano trasporti del personale scolastico e più in generale di promuovere tutte le pratiche legate alla mobilità sostenibile. Grazie all’emendamento presentato dalla collega senatrice Gabriella Di Girolamo si obbliga sia il ministero all'emanazione di specifiche linee guida per indirizzare le attività dei mobility manager scolastici e sia tutti gli istituti scolastici a nominare questa figura. Peccato che non siano stanziate nuove risorse per queste attività e che pertanto le scuole dovranno impiegare i fondi già assegnati loro per l'autonomia per consentire a queste figure di svolgere a pieno il loro compito”.

“Anche questo intervento conferma l’impegno concreto del MoVimento 5 Stelle in Parlamento per la mobilità sostenibile, la transizione ecologica e servizi migliori ai cittadini.” conclude