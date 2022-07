Mauro Febbo attende attendo convocazione dall' Assessore VerÃ¬...per essere stupito positivamente

Ho sempre denunciato il depauperamento da parte del Governo regionale Csx DAlfonso&Paolucci nel quinquennio 2014-2019 così come ho sempre evidenziato il lavoro e le risorse impegnate in questo primo triennio di questa maggioranza di Cdx 2019 2022 dove sono stati investiti ben 16 milioni di € oltre ad aver il merito di aver abbandonato il faraonico project financing cd Maltauro e quello altrettanto irrazionale del bunker. E per questo che con sollievo e orgoglio avevo apprezzato il lavoro portato avanti dalla Direzione Asl 2 che d'accordo con Università e Regione aveva predisposto un piano di investimenti di oltre 60 milioni. Piano discusso anche in maggioranza e che lo stesso assessore aveva presentato alla stampa e che il Direttore del dipartimento aveva illustrato anche alla comitato ristretto dei Sindaci che a sua lo aveva apprezzato e approvato.

Lo stupire è stato quello di scoprire una comunicazione al Ministero da parte del Dipartimento (organo tecnico)del piano per soli 49 milioni € senza che nessuno e a nessuno venisse data alcuna spiegazione. L'assessore nel suo comunicato rassicura che gli altri 11 milioni ci sono, ne prendo atto e ma attendo, come richiesto, convocazione ai massimi livelli per mettere nero su bianco quando annunciato, vorrei essere stupito positivamente e ne sarò felice ed orgoglioso.