PISTA CICLABILE, INSTALLATE COLONNINE SOS

“La nostra pista ciclabile oltre a essere sempre più funzionale e sempre più fruibile da tutti. La mobilità lenta e sostenibile è un valore aggiunto per la nostra città oltre a una valida opportunità che contribuisce a un buon stile di vita con la pratica dello sport ”. Ad affermarlo il sindaco Emanuela De Nicolis che sottolinea l’impegno dell’Amministrazione a valorizzare ulteriormente le piste ciclabile presenti nel territorio comunale.

Una novità assoluta l’attivazione da domani di due stazioni sul tracciato di San Salvo Marina, dove poter sostare e riparare le biciclette e monopattini.

“E’ una sorta di sos a disposizione di quanti utilizzano la pista ciclabile della marina. Abbiamo installato due punti che ritengo saranno molto utili per i ciclisti in caso di urgenza” spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente Tony Faga che evidenzia come siano stati collocati anche dei cestini e delle panchine nelle rotonde che caratterizzano il tracciato. “Anche se può apparire superfluo – aggiunge Faga – raccomando a tutti il rispetto della pista e delle colonnine invitando le persone a non utilizzare i cestini per depositare le buste della spazzatura”.