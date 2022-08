Donna colpita da vaiolo delle scimmie a Chieti

Una donna di 31 anni residente nel Pescarese è stata ricoverata presso la Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti. Si tratta di un caso raro al femminile, poiché in Italia se ne contano finora 5, mentre la diffusione tra i maschi ha toccato quota 500.

La donna è in condizioni cliniche buone ed è stabile, e segue la terapia prevista dal protocollo. Per Jacopo Vecchiet, responsabile dell'Unità operativa, la malattia è in fase di regressione, per cui entro qualche giorno la paziente potrà essere dimessa.