Ecco i vincitori della sezione "Letteratura  per ragazzi" del Premio San Salvo

Sabato scorso, 30 luglio, si è svolta la cerimonia di premiazione per la sezione "Letteratura per Ragazzi" della X Edizione del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo organizzata dall'Amministrazione comunale e dal Lions Club. Ad aggiudicarsi il primo premio Salvatore Vitellino con il romanzo "Un anno da Nabbo" (Giunti Editore) La cerimonia ha visto protagonisti anche cinquanta ragazzi delle scuole medie e superiori di San Salvo, Vasto e Fresagrandinaria che hanno scelto il vincitore della categoria scuola, Alessandro Pasquinucci, con il romanzo "Hypno" (La memoria del mondo edizione). Infine la terza menzione speciale a Francesco Ramilli con il romanzo "Il mistero di Poggio Ortica" (Edizioni Il Castoro)

Vitellino è stato intervistato da Miriam Salladini, componente della giuria tecnica del Premio San Salvo, Pasquinucci si è sottoposto alle domande di file di tre studenti del Liceo scientifico e omnicomprensivo di San Salvo, Alessia Antenucci, Federica Rossi e Alice Laudadio e infine Ramilli ha conversato con Laura D'Angelo.

“E’ una bellissima iniziativa quella di promuovere la lettura tra i giovani – ha dichiarato il sindaco Emanuela De Nicolis – attraverso questa sezione speciale del Premio Città di San Salvo Raffaele Artese, giovani che sono stati protagonisti di una manifestazione che può ancora crescere”.

La sezione letteratura per ragazzi ha fatto il suo esordio l'anno scorso ed è stata fortemente voluta dal vice presidente del Premio Maria Travaglini che afferma: “La cultura è motivo di sviluppo e strumento di socialità e inclusivitá tra i giovani” ed ha ringraziato i dirigenti scolastici Annarosa Costantini, Anna Orsatti, Vincenzo Parente e tutti i docenti per l'ottimo lavoro svolto come supporto ai ragazzi nella splendida avventura della lettura.

Soddisfatto anche il presidente del Premio Virginio Di Pierro che ringrazia il Direttivo, la Giuria tecnica e popolare e i ragazzi che hanno partecipato al Premio Letterario con impegno ed entusiasmo. Per ultimo i saluti del presidente del Lions Club San Salvo Antonio Cocozzella che ha sottolineato come il premio letterario Raffaele Artese Città di San Salvo sia cresciuto negli anni.

La serata è stata presentata da Benny Bottone di Radio Capital.