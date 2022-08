S' INAUGURA VIA COSTA CONTINA, COLLEGAMENTO PEDONALE TRA CENTRO E MARINA DI VASTO

Il 5 agosto, alle ore 18,30, è in programma a Fonte Nuova la cerimonia di inaugurazione di Via Costa Contina. Dopo il taglio del nastro all’ingresso della strada è in programma una passeggiata sul percorso ripristinato. Via Costa Contina è un’antica strada vicinale - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - che, oltre a rappresentare una via di collegamento ad esclusivo uso pedonale tra il centro storico di Vasto e la Marina, costituisce un sito di notevole pregio storico-naturalistico e paesaggistico, in quanto attraversa luoghi caratterizzati dagli antichi orti della città, e consente di spaziare con lo sguardo sul meraviglioso panorama offerto dal Golfo di Vasto. Un efficace collegamento pedonale anche simbolicamente rappresentando le due risorse su cui, per secoli, questa Città ha fondato la propria economia: orti e pesca”.

“Il progetto di recupero e adeguamento dell’antica via del Brodetto, - ha concluso l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - curato dell’Assessorato del Comune di Vasto, è un intervento connotato da una significativa valenza turistica, che ha consentito di recuperare e sistemare una delle antiche strade di collegamento tra la città e la marina, sul percorso Loggia Amblingh-Fonte Nuova-Madonna della Neve-Vasto Marina”. La cittadinanza è invitata a partecipare.