PROSEGUE IL TORNEO DI BRISCOLA E TRESETTE

Prosegue anche domenica 7 agosto il torneo cittadino di briscola e tresette organizzato con la seguente motivazione: L' associazione politico - culturale ed il gruppo consiliare di 'Insieme per Cupello' indicono questo primo torneo cittadino di Briscola, Sabato 6, e Tresette, Domenica 7, due serate all' insegna della sana amicizia e dell' aggregazione popolare. Non ci saranno momenti politici ed istituzionali ma solo voglia di ri....animare la partecipazione della gente con tanta voglia di stare insieme e divertirsi.