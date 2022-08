UNA GIOIOSA GIORNATA IN BARCA E AL PORTO DI SAN SALVO CON L’A.R.D.A

Dopo il lunghissimo periodo di pandemia l’ARDA è ripartita alla grande grazie al Circolo Nautico di San Salvo che, ancora una volta, ha voluto offrire una bellissima giornata “UNITI NELLA DIVERSITÀ” ai ragazzi dell’associazione e ai loro familiari. La giornata, in barca e al porto, per una concreta cultura dell’accoglienza, della partecipazione e della solidarietà , si è svolta :

ore 8,30 accoglienza per i ragazzi dell’associazione e i rispettivi familiari da parte del Presidente del Circolo Nautico, dei vari capitani e soci. Sistemazione in sei barche piccole e una grande.

Ore 8,50, partenza per un giro in mare con sosta e bagno al largo della costa di Vasto. A mezzogiorno rientro al porto, bibita rinfrescante per tutti e a seguire ottimo pranzo con musiche, balli e altri divertimenti per i ragazzi e più grandi. I ragazzi dell’ARDA sono diventati dei provetti marinai perché nel corso degli anni hanno totalizzato ben 9 giornate in mare e nei porti (sette col Circolo Nautico di San Salvo e due con quello di Vasto) e hanno provato anche l’emozione e la gioia di guidare le imbarcazioni. Le imbarcazioni, oltre ai rispettivi equipaggi, hanno portato in mare 60 persone dell’ARDA , di cui 19 ragazzi : Martina, Antonio, Jessica, Viviana, Nicolò, Davide, Alberto, Marta, Gigi, Ylenia, Lorenzo Tib, Lorenzo Tom, Pino, Aurora, Valentina, Mariella, Michela, F. Pio F, F Pio P. All’evento erano presenti, per testimoniare la loro vicinanza al mondo della disabilità, anche L’Assessore alle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio del Comune di San Salvo.

L’Assessore ha portato i saluti del Sindaco impegnato in un matrimonio.

Prima dell’inizio del pranzo brevissimi interventi di saluti e ringraziamenti con l’auspicio di ritrovarci nell’edizione di “UNITI NELLA DIVERSITA” dell’estate del 2023. l’ARDA ringrazia di vero cuore il presidente, i capitani, tutti i soci del Circolo Nautico per il grande affetto, la bellissima accoglienza/ospitalità e l’ulteriore opportunità data ai ragazzi di passare una bellissima giornata in grande compagnia.

Un grande grazie anche all’Assessore e al Presidente del Consiglio del Comune di San Salvo, agli sponsor e a tutte le altre persone che hanno collaborato/contribuito alla riuscitissima giornata.